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Deprem bölgesinde soğuğa bağlı hipotermi tehlikesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde enkaz altında çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Kış şartlarının zorlayıcı olması enkaz altındakiler için hipotermi tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:27
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Deprem bölgesinde hipotermi tehlikesi

Deprem bölgesinde soğuğa bağlı hipotermi tehlikesi
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Sabah Gazetesi’ne konuşan, Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: "Normal şartlarda enkaz altından sağ çıkmak için süre 72 saat yani 3 gün. Şu anda hava şartları sebebiyle hipotermi problemi ortaya çıkmakta.

Enkaz altında insanlar korumasız kaldığı için gece özellikle hava sıcaklığı çok düştüğü zaman hipotermi olayı söz konusu. Zamana karşı yarış var hava şartları ve don tehlikesi problemi daha da sıkıntılı hale getiriyor."

Arama ve kurtarmayı engelleyecek her detayın büyük sıkıntıya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: "Hipotermi problemini unutmamak lazım.

10 ve 5 derece altında üşümeye başlarız ancak gece özellikle sıfır ve altı yani eksi olduğu zaman çok daha büyük sıkıntı olur" ifadesini kullandı.

HİPOTERMİ NEDİR?

İnsanlarda vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesi durumunda oluşan hipotermi, yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörlerle ortaya çıkar.

Belirtiler sıcaklığa bağlı olarak değişebilirken, hafif hipotermi halinde şiddetli titreme, orta derecede hipotermide ise titreme dururken kafa karışıklığı artış gösterir. Hipotermi yaşayan insanlarda, bilinç kaybı gerçekleşebilir ve kalp durma riski artar.

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