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Adıyaman’da deprem sonrası iş yerlerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Adıyaman’da meydana gelen deprem sonrası iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:17
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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman’da deprem sonrası iş yerlerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Deprem bölgesi Adıyaman’da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları esnada vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istenilen 2 şahsı polis ekipleri kurtardı.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın da yaralandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adıyaman’da hırsızlık olayları yaşandı. Bir iş yerine girerek hırsızlık yapan A.G. ve M.G., vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar, tekme tokat dövdükleri şahısları linç etmek istedi. Polis ekipleri, iki şahsı vatandaşların elinden güçlükle kurtardı. Darp neticesi yaralanan iki şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahısların başka bir ilden Adıyaman’a geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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