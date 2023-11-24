Deprem bölgesinde öğretmenler günü kutlaması

6 Şubat Depreminin vurduğu Hatay'da, Hatay Valisinin katılımı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

KAYNAK: İHA
Deprem bölgesinde öğretmenler günü kutlaması

Hatay’da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı katıldı.

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Vali Masatlı, öğretmenlerin, öğrencilere düşünce ve his dünyalarını genişletme imkanlarını sunan ve insan olmanın derin anlamlarını keşfetmeyi öğreten usta bir sanatçı olduğunu belirtti.

Deprem sonrası iyileşme sürecinde olunduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Bu sürecin getirdiği bir takım zorluklara rağmen görevinizin başında fedakarca gayretleriniz her türlü takdire şayandır.

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Devletimizle birlikte her türlü şartta el ele vermesini bilen bir milletin öğretmenlerinin karakteristik özelliği de bu olsa gerek.

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Sizlerin varlığı müreffeh geleceğimizin de önemli bir göstergesidir. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepinizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerime selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Vali'nin konuşmasının ardından etkinlikte Defne Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo gösterisi düzenledi. Etkinlik emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesiyle son buldu.

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