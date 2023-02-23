﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, “Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu, yeterince mahrem alana ulaşamama, temiz su bulamama gibi sorunlar kadın sağlığını olumsuz etkilemektedir” diyerek uyarılarda bulundu.

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı yapılan paylaşımlarla, “Deprem bölgesinde kadınlar tuvalet ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tuvalet yokluğu, açık alanda yeterince mahrem alana ulaşamama, temiz su bulamama gibi sorunlar kadın sağlığını olumsuz etkiliyor” sözleri kullanıldı.

HER TUVALET SONRASI ELLERİN SU VE SABUNLA YIKANMASI GEREKİYOR

Kadınlara yönelik uyarılarda idrarı uzun süre tutmanın idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği anımsatıldı. Tuvalet sonrası genital bölgenin tuvalet kâğıdı ile silinerek kurulanmasının yeterli olacağı, ıslak mendil kullanımının önerilmediği ifade edildi.

Her kaşıntının mantar olmadığı, sıklıkla kaşıntı varsa mantardır yaklaşımı ile mantar ilacı kullanımının tekrarlayan enfeksiyonlara zemin hazırladığı vurgulandı.

Her tuvalet sonrası ellerin su ve sabunla yıkanması gerektiği, bunlara ulaşılamıyorsa eller için dezenfektan kullanılabileceğinin altı çizildi.