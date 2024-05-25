Deprem bölgesinde yeniden yapılandırmayla ilgili önemli karar

Deprem bölgesinde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebeple ilgili yeni karar alındı. 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MÜCBİR SEBEP HALİ 31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep hali uzatıldı. Mücbir sebebin, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamındaki, 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenebilecek. Böylece taksit ödeme süresi eylül sonuna kadar uzatılmış oldu. Sonraki taksitler de eylülü takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) verilecek.Taksıt sayısıda 12'yi aşan fazla kısmı 12'nci taksitle birlikte ödeyecek.