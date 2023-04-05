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  • Deprem bölgesinde yıkılmak üzere olan evin mutfak tezgahını, zemin parkelerini bile çaldılar

Deprem bölgesinde yıkılmak üzere olan evin mutfak tezgahını, zemin parkelerini bile çaldılar

Adıyaman’da hırsızlar hasarlı evlerin mutfak tezgahlarından zemin parkelerine, kapılardan avizelere her şeyi çaldılar.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:23
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Deprem bölgesinde yıkılmak üzere olan evin mutfak tezgahını, zemin parkelerini bile çaldılar

Deprem bölgesinde yıkılmak üzere olan evin mutfak tezgahını, zemin parkelerini bile çaldılar
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremler sonrası az hasarlı, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen vatandaşların evine hırsızlar girmeye başladı.

Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan 4 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evlerin mutfak tezgahları ile dolaplarını, zemin parkelerini, kapıları, avizeleri, spot lambaları, elektrik tesisatını, su ve elektrik sayaçlarını bile çaldı.


Bir süre sonra durumu fark eden bina sakinleri hırsızlık olaylarına tepki göstererek, “Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bu zamanlarda ne yazık ki daha çok mağdur edildik. Evlerimiz soyuluyor. Anlamadığımız bir şey ise mutfak tezgahlarına kadar çalınması. Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var” diye konuştu.

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