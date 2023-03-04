﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişi Karaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kahramanmaraş Pazarcık’a doğru seyir halinde olan çekici plakalı Aydın Şen idaresindeki iş makinası yüklü TIR henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çeken sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Otoyol Trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler tırın alev alan çekici kısmına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi neticesinde yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)