Deprem bölgesine konteyner değil hükümet konağı! Kentin 15 bin konteyner ihtiyacı var

Depremden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman’a İçişleri Bakanlığı tarafından hükümet konağı yaptırılacağı öğrenildi. Adıyaman’ın Tut ilçesine yaptırılacağı belirtilen hükümet konağına yönelik ihalenin, 8 Mayıs’ta düzenleneceği kaydedildi.

KENTTE 15 BİN KONTEYNER İHTİYACI VAR

Adıyaman İl Özel İdaresi, Tut ilçesine inşa edilmesi planlanan hükümet konağına yönelik ihalenin onayını 11 Nisan’da aldı. İhalenin, 8 Mayıs’ta İl Özel İdaresi’ne bağlı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Depremin yaralarının halen sarılamadığı, 15 bin konteyner ihtiyacının bulunduğu kente milyonlarca lira harcanarak hükümet konağı yaptırılmasına yönelik hazırlıklar, kentte de büyük tepki çekti. Depremin üzerinden geçen 80 güne karşın Adıyaman’da hâlâ çok sayıda ihtiyacının bulunduğu belirten depremzede İbrahim A. ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, BirGün’den Mustafa Bildircin'e konuştu.

SORUNLAR GİDERİLEMEDİ

Adıyaman’dan başka gidecek bir yeri olmadığını ifade eden İbrahim A, “Şehri terk etmek istemiyorum. Sırası gelenler konteynerlere alınıyor. Benim sıram da henüz gelmedi. Parktaki çadır kentte yaşamaya çalışıyoruz” dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte çadırın içinin durulamayacak kadar ısındığını söyleyen İbrahim A., “Bu kadar zaman geçti, sorunlar giderilmedi, ihtiyaçlarımız karşılanmadı” dedi. Barınma sorununun devam ettiğini söyleyen İbrahim A, “Binlerce depremzede konteyner beklerken hükümet konağı mı yapacaklar? Oraya harcanacak parayla barınma sorunu çözülemez miydi?” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Yakıştı mı yakıştı” diyerek tanıttığı hükümet konakları, 2022 yılında 1 milyar TL’den fazla para yuttu. Maliyetleri itibarıyla öne çıkan bazı hükümet konakları ise şöyle sıralandı:

•Antalya Hükümet Konağı: 127 milyon lira

•İzmir Tire Hükümet Konağı: 59 milyon 873 bin lira

•Trabzon Sürmene Hükümet Konağı: 47 milyon 280 bin lira

•Bingöl Solhan Hükümet Konağı: 34 milyon 422 bin lira

•Muş Varto Hükümet Konağı: 39 milyon 450 bin lira

•Siirt Şirvan Hükümet Konağı: 45 milyon 649 bin lira

