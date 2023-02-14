﻿Deprem bölgesine odun yardımı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Türkiye'nin her köşesinden afet bölgesine yardımlar gitmeye devam ediyor.

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü ve Çatalca'nın köylerinde yaşayan vatandaşlar, kış olması nedeniyle bölgenin yakacak ihtiyacına destek olmak için stoklarda bulunan 250 ton odunu 13 TIR'la bölgeye gönderdi.

Bölgeye giden TIR'lar, AFAD'ın koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili konuşan Karacaköy sakini Enes Akyüz: “Burada Karacaköy halkı, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü ve Karacaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak depremden etkilenen kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize yakacak olarak kullanmaları için odun kesip çuvallara dolduruyoruz" dedi.

Akyüz "Bu işi organize eden Çatalca Orman İşletme Müdürlüğüne de çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki gündür bu işle uğraşıyoruz, umarım bir faydamız dokunur. Elimizden gelen başka bir şey varsa onu da yapmaya, ihtiyaç durumunda deprem bölgesine gitmeye hazırız. İnşallah bu zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.