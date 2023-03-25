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Ceyda Düvenci'den yürek burkan satırlar. Yağmurlu ve sessiz Maraş'tan merhaba

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesindeki son duruma dair çarpıcı mesajlar verdi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 21:54
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Deprem bölgesini ziyaret eden Ceyda Düvenciden duygusal satırlar

Ceyda Düvenci'den yürek burkan satırlar. Yağmurlu ve sessiz Maraş'tan merhaba
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yapılacak yardımlara dair paylaşımlar hız kesmeden devam ediyor.

Deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmak amacıyla sosyal medya hesaplarından bilgilendirici paylaşımlarda bulunan isimlerden Ceyda Düvenci, Kahramanmaraş'ta yıkılmış bir binanın fotoğrafını paylaştığı iletisine duygusal ve çarpıcı satırlar yazdı.

Depremzede bir çocuğun doğum günü için pasta aradıkları bilgisini aktaran Düvenci, bölgedeki durumu net bir şekilde özetleyen şu satırları paylaştı:

İşte Ceyda Düvenci'nin o satırları:

"Yağmurlu ve sessiz Maraş'tan merhaba... 6 kat izni olan siteye 12 katlık binalar yapılmış. Hepsi bomboş şimdi... 2 tanesi yıkılmış! Çadır kentlerin içinde dimdik durmaya çalışan anneler-babalar-evlatlar... Artık ruhumuza desteğe ihtiyaç var diyorlar.

19 Mart'ta doğum gününü kutlayamamış evladımıza pasta almaya düştük yollara. Çocuklar en çok top istiyor, soğuk..."

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