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Deprem dev kayaları misket gibi yuvarladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin Adana'da kayaları yerinden söküp ev ile ağaçlara zarar verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:55
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Deprem dev kayaları misket gibi yuvarladı

Deprem dev kayaları misket gibi yuvarladı
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İHA'nın haberine göre, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler bir çok ilde olduğu gibi Adana'da da yıkıma ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu. 

Adana merkezin dışında ilçeler de de kısmen zarar neden olan deprem çevreye de hasar verdi. Özellikle ilkini Kahramanmaraş depremi Adana Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Dölekbağı mevkiinde dağdan kayaları koparttı. 

Kopan kayalar evli 3 çocuk babası Hüseyin Köse’ye it ait eve çarparak zarar verdi. O anda ev kimsenin bulunmaması olası bir faciayı da engelledi. Kaya parçaları yamaçtaki bir çok ağaca da ciddi oranda zarar verdi.

Yıkıcı depremde dağdan kayaların koparak ormanda ağaçları yıkarak mahalleye düştüğüne dikkat çeken Hüseyin Köse'nin yeğeni Hayrettin Köse, “6 Şubat günü gündüz 1 gibi olan depremde kaya yuvarlanarak düştü, eve vurdu" diye konuştu.

Köse "Ev sallanınca evden kaçtık amcamın evine doğru kaçıyorduk kayaların geldiğini görünce farklı yöne kaçmaya başladık. Kayaların olduğu yerlerde göçmeler var. Ağaçlara zarar verdi evlerde çatlaklar oluştu. Depremin ilk günü kuruyan suyumuzda 3'üncü depremde yeniden geri akmaya başladı” dedi.

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