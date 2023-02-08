8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dünya Sağlık Örgütü deprem için acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü deprem için acil durum ilan etti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremle ilgili DSÖ, ‘3. seviye acil durum’ ilan ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:39
Takip Et

Deprem için acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü deprem için acil durum ilan etti
+
Aa
-

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'yi vuran deprem nedeniyle ‘3. seviye acil durum’ ilan etti.

Konutla ilgili DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge bir açıklama yaptı. 

Dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kuruluna Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını söyleyen Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini dile getirdi.

“TAKDİR VE TAKDİRLE KARŞILIYORUM”

Dr. Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dâhil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

“DSÖ İLE TAM KOORDİNASYON SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUM”

DSÖ Avrupa ekiplerinin Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini söyleyen Kluge, şunları belirtti:

“Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
3
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.