Deprem ile ilgili önergesi reddedilen CHP’li Gürer: Çiftçiye gereken destek verilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı önerge, CHP Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

DEPREM TARIM SEKTÖRÜNÜ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Önerge üzerindeki görüşlerini açıklamak üzere söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 11 ilde yıkıma neden olan ve 50 bine yakın can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli deprem, aynı zamanda tarım sektörünü de ciddi şekilde olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

BİTKİSEL ÜRETİMİN YÜZDE 20’Sİ DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgesinin, ülkemizdeki bitkisel üretimin yüzde 20’sinin yapıldığı bir bölge olduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde büyükbaş hayvancılığın yüzde 12’sinin, küçükbaş hayvancılığın da yüzde 16’sının bu bölgede yapıldığını ifade etti.

“DESTEKLEMELER HESABA YATTI” DEMEKLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerde ilgili ödemelerin çiftçilerin hesabına yatırıldığı yönündeki açıklamalarına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, desteklerin hesaba yatırılmasından önce bölgenin sorunlarının iyi irdelenmesi gerektiğine değindi. Gürer, “Ölen çiftçiler belirlenmeli, onların tarlasında ekilmiş ürünün üretiminin devamı sağlanmalıdır. Hayvancılık yapan küçük aile tipi işletmelerde özellikle büyükbaş hayvanların bağlı olmasından dolayı, hayvanların yıkıntılar altında kalıp ölmesi nedeniyle o kişiler saptanıp hayvanları onlara yeniden verilmeli ve o bölgede kalmaları sağlanmalıdır. Para vererek çiftçiyi bölgeden göndermek yerine çiftçinin sorunları o bölgede saptanıp acil çözümler üretilmeli” öneresinde bulundu.

BÖLGEYİ TERKEDEN ÇİFTÇİNİ GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI

Bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzede çiftçilerin geri dönüşümün sağlanması, tarlaların başına birer konteynır konulup çiftçilere üretimi sağlayacak gübre desteği verilmesi gerektiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Yem sorunu var, çok sayıda hayvan telef olmuş; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü eliyle bölgeye, ekili alanlara müdahale edilebilir, bölgede traktörler enkaz altında kaldığı için onların traktöre olan ihtiyaçları karşılanabilir. Şu anda doğal olarak üst gübrenin atılacağı ekili araziler var, bunlara gübre temin etmek gerekiyor. Hayvanlar için yem, tarım için gübre bölgede öncelikli ihtiyaç; bunlara yönelik çalışmalar yapılması lazım ama Tarım ve Orman Bakanı "Destekleri verdik." diyerek sorunun aşıldığını sanıyor. Bu nedenle, bölgedeki sorunlara kapsamlı biçimde, Meclis olarak müdahale edelim, ortak çözüm üretelim” diye konuştu.

DEPREMZEDENİN HESABINA YATAN PARAYA ENERJİ FİRMASI EL KOYDU

Depremin tarıma etkilerinin belirlenmesi için Diyarbakır’a gittiğini ve burada depremzede çiftçilerle bir araya geldiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borçlu olan depremzede üreticilerin banka hesaplarına yatırılan destekleme ücretlerine, enerji dağıtım firması tarafından el konulduğunu aktardı.

DEPREMZEDE ÇİFTÇİNİN SORUNU DİĞER İLLERİ DE OLUMSUZ ETKİLER

Depremden etkilenen illerdeki çiftçilerin sorunlarının diğer bölgelerdeki çiftçiler ve hayvancılık yapanlarla doğrudan bağlı olduğuna değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Birbirleri arasında gübre alımı olmuş, yem alımı olmuş, hayvan alımı olmuş, ürün alımı olmuş. Şimdi, alacağı paranın sahibi ölmüş, o ölünce parayı nasıl tahsil edecek? Doğal olarak, tarıma bir bütün olarak bakıldığında, sorunları da kapsamlı olarak görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ORTAK ÇAĞRI…

Bölgeye yönelik, tüm siyasi partilerin ortak bir çalışma yapacağı bir Meclis araştırması önergesi verdiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yapıcı eleştirilerimizle biz katkıda bulunmak istiyoruz. Çiftçilerimizle gittik görüştük, hayvancılık yapanlarımızla gittik görüştük. Bitkisel üretimin dışında narenciye gibi Türkiye'nin yurt dışı satımı olan ürünlerde yaşanacak sorunlar var. Bunları mevcudun yanına destek olacak biçimde değerlendirebilecek, objektif olarak da sorunlara eğilecek, çözüm üretecek bir anlayışla yaklaşmak Türkiye'nin bitkisel üretimdeki açığının önüne geçer” şeklinde konuştu.

Depremzede çiftçiye gerekli destek verilmemesi halinde, özellikle yaz aylarında Türkiye'nin farklı ürünlerde sorun yaşamasına yol açabileceği uyarısında bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Kuraklık ciddi olarak her bölgede sorun ama deprem yaşayan bölgelerde de kuraklığın etkisi var. Sulama suyuyla ilgili sorunlar devam ediyor. Yıkıntıların tarım alanlarına, göllere, dere boylarına dökülmesi, asbestli inşaat atıkların bu bölgelerde olması sıkıntıların katlanmasına neden oluyor; gittiğimiz yerlerde gördük. Her zaman olduğu gibi, enkaz götürülüyor, dere boylarına ya da tarlaların yakınına dökülüyor. Burada asbestli tozların bitki üzerinde olumsuz etkisini eğer siz irdelemezseniz üretilen ürünle ilgili yaşayacağınız sorunları da görmemiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP RED OYU KULLANDI

Partilerin Konuşmaların ardından CHP’nin araştırma önergesi, İktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.