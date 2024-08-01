Deprem konutu çıkanlar dikkat! Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Deprem konutu çıkanlar dikkat! Tarih belli oldu

Malatya Valiliği, deprem konutlarına hak kazanan vatandaşların, borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu olduğunu bildirdi. Açıklamada, belirtilen süre içinde işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda hakların iptal olabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm işlemleri belirlenen tarihe kadar yerine getirmeleri önem taşıyor.

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için tahsis edilen konutların borçlandırma sürecinin devam ettiğini duyurdu. Depremden etkilenen Malatya'nın merkez ve çevre ilçelerindeki vatandaşlara yönelik, 7269 sayılı Kanun gereğince noter huzurunda yapılan kura sonucu konut sahibi olmaya hak kazananların, 29 Şubat'tan itibaren başlayan borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Şimdiye kadar 9 bin 346 hak sahibinden 6 bin 602'sinin borçlandırma işlemlerini tamamladığı, kalan 1128 vatandaşın ise sürenin dolmasına kısa bir süre kala başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına hafta sonları da dahil olmak üzere başvuruları kabul ettiğini ve son altı günde 874 kişinin daha işlemlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, feragat eden ya da yerinde dönüşüm yapan vatandaşlar dışında, borçlandırma için müracaat etmeyenlerin 10 Ağustos'a kadar AFAD Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği, aksi takdirde hak sahipliklerinin iptal olacağı hatırlatıldı. 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi uyarınca belirlenen 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos'ta, borçlandırma işlemlerini tamamlamayan vatandaşların konut haklarının iptal edileceği belirtildi.

İlgili Haberler
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Ehliyetsiz sürücü 2 can aldı! 11 yaşındaki çocuk ailesinin ölümüne tanık oldu
Otomobile çarpıp kaçtı: Başına öyle bir şey geldi ki anında bulundu
Tuğrul Türkeş, çok tartışılan ziyaretlerini gerçekleştirdi
Roma’da korkutan yangın: Yayın merkezi tahliye edildi
Dindar insanım dedi helal para vadiyle insanları dolandırdı
9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğuldu
Halk Kart kullananlar dikkat. Ödemeler hesaplara yattı
Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
9 milyon yıl öncesine ait fosil Türkiye’de bulundu. Dünyadaki ilk örneği olacak
Son Haberler
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Gündem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar Yerel Haberler
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu Ekonomi
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de Gündem
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de
Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu Yerel Haberler
Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu