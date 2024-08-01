Deprem konutu çıkanlar dikkat! Tarih belli oldu

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremden zarar gören vatandaşlar için tahsis edilen konutların borçlandırma sürecinin devam ettiğini duyurdu. Depremden etkilenen Malatya'nın merkez ve çevre ilçelerindeki vatandaşlara yönelik, 7269 sayılı Kanun gereğince noter huzurunda yapılan kura sonucu konut sahibi olmaya hak kazananların, 29 Şubat'tan itibaren başlayan borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Şimdiye kadar 9 bin 346 hak sahibinden 6 bin 602'sinin borçlandırma işlemlerini tamamladığı, kalan 1128 vatandaşın ise sürenin dolmasına kısa bir süre kala başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına hafta sonları da dahil olmak üzere başvuruları kabul ettiğini ve son altı günde 874 kişinin daha işlemlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, feragat eden ya da yerinde dönüşüm yapan vatandaşlar dışında, borçlandırma için müracaat etmeyenlerin 10 Ağustos'a kadar AFAD Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği, aksi takdirde hak sahipliklerinin iptal olacağı hatırlatıldı. 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi uyarınca belirlenen 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos'ta, borçlandırma işlemlerini tamamlamayan vatandaşların konut haklarının iptal edileceği belirtildi.