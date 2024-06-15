Deprem mezarlığında buruk arefe

Hüzün dolu anlar yaşayan vatandaşlar, dualarını ettiler.

Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığı oluşturulmuştu. Her bayram olduğu gibi bu yıl da, depremde kaybettikleri yakınlarını anmak isteyen vatandaşlar, mezarlığı ziyaret etti.

Arefe gününden başlayarak gerçekleşen ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığı bayraklarla süsleyerek ziyaret edenlere çiçek dağıttı. Depremzedeler, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını ücretsiz sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği servis araçlarıyla gerçekleştirebilecek.

"Buruk Bir Bayram"

Kız kardeşinin mezarı başında gözyaşları içinde çiçekler diken Fadime Demirkol, "Kız kardeşimin mezarını bayram ziyareti için geldim. Acımız dinmedi, her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Rabbim bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ne yazık ki, buruk bir bayram. Yaklaşık 2 yıldır hiçbir şey değişmedi" dedi.

"Bayramımız Eksik Kalacak"

Yengesi ve yeğenlerinin mezarlarını ziyaret eden Mahmut Çelik, "Depremde yengem ve 2 yeğenimiz hayatını kaybetti. Bugün bayram ziyareti için buradayız. Sürekli ziyaret ediyoruz ve dualarımızı ediyoruz. Bayramımız eksik kalacak" şeklinde konuştu.