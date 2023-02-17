﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi

Güneydoğu Anadolu’da 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle 38 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'de 16-19 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Depremde can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ederken TEKNOFEST'ten erteleme kararı geldi.

TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.