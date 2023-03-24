24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde Amanoslar'ın zirvesinde bulunan tarihi Şalen Kalesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük zarar görürken, burçlardaki bayrak direği de yıkıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:53
Takip Et

Deprem Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı

Deprem Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Türkiye'yi derinden yaralayan, 50 binden fazla ölüme, on binlerce binanın yıkılmasına neden olan Kahramanmaraş depremleri tarihi yerlere de büyük zarar verdi. 

Depremin en çok etkilediği Hatay'da il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra Amanos dağlarında zarar gören yerlerden biri de tarihi Şalen Kalesi oldu. Amanos dağlarının yüksek kesimlerinde İskenderun ve Kırıkhan ilçeleri arasında yer alan kalenin, tarihi ipek yolu güzergahında bulunduğu belirtildi. 

Bizans ve Haçlılar tarafından kullanıldığı bilinen Helenistik devirden itibaren var olduğu kaynaklardan öğrenilen kalenin günümüze kadar ulaşan kalıntılarının bir kısmı da depremlerde büyük zarar gördü. 

Kalenin sağlam kalan burçlarında dikilen bayrak direğinin olduğu duvarlar da dahil olmak üzere birçok kalıntı yıkıldı. Kaledibi Mahallesi'nin tam ortasından geçen fay hattının üzerinde olan kale tarihten günümüze stratejik bir konumda yer alıyor.

Kaledibi Mahallesi Muhtarı Bestami Demirci, Şalen Kalesi'nin 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğünü belirterek, restore edilmesini istedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Sezik ise daha önceki ufak depremlerde kalenin zarar gördüğünü ancak 6 Şubat'taki depremde kalenin tamamen çöktüğünü söyledi.

Yöre halkından İlhan Bebek ise 6 Şubat'ta yaşanan depremde kalenin büyük zarar gördüğünü ve burçlardaki Türk bayrağının da dalgalanmadığını belirterek, en kısa sürede kalenin üzerine bayrağın dikilmesini istediklerini kaydetti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
4
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Spor Toto 1. Lig'de dört maçın saati değişti
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Muhalif paylaşımlar Tarkan'a yasak getirdi. TFF: Biz yapmadık
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Uzun süren öksürükler tehlikeli hastalığın belirtisi
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
﻿Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.