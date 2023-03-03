﻿Nöroloji Uzmanı açıkladı. Deprem sonrası artış yaşanıyor

İHA’nın haberine göre; Depremlerin hissedildiği bölgelerde çok sayıda kişi, baş dönmesi şikâyeti ve deprem oluyor gibi endişesiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu biliniyor.

“DEPREM SONRASI BAŞ DÖNMESİ ŞİKÂYETİ İLE BAŞVURAN HASTA SAYISI ARTTI”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Deprem sonrasında birçok hastamızda baş dönmesi şikâyeti gelişmiştir. Bunun altında birçok faktör olmakla birlikte en önemlileri; sarsıntı nedeniyle aktifleşen vertigo atakları ve psikolojik nedenler olabilir. Bununla ilgili literatüre baktığımızda Japonya ve Hindistan makaleleri ağırlıktadır. Bu yayınlarda en önemli faktörlerin sarsıntı nedeniyle iç kulağımızdaki kristallerin etkilenerek baş dönmesini (vertigo) provake edebileceğidir. İkinci faktör olarak psikolojik nedenler; kapalı ortamda kalma, göçük altında kalma travmasının baş dönmesi, kafada hafiflik, itilme hissini(dizziness) tetikleyebileceği yönündedir” sözlerini kullandı.

“HİÇBİR HASTAYA PSİKOLOJİKTİR, ATLATILIR DENMEMELİDİR”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Tanı konması sonrasında ilaç, repozisyon manevraları ve gerekirse psikolojik destek yapılarak mevcut izler tedavi edilmelidir. Vertigo’da dizziness’de hayatı ciddi etkileyen sendromlardır. Uzun sürmesi, geçmemesi, ek nörolojik izlerin olması durumunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

“VERTİGO VE DİZZİNESS HAYATI CİDDİ ETKİLEYEN SENDROMLARDIR”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Dizziness, bir hastalık değil , değişik patolojilerin sonucu ortaya çıkan ortak bir problemdir. En sık tetikleyiciler arasında anksiyete, stres, uyku bozuklukları, sigara, alkol, tansiyon, yeme bozuklukları, şeker hastalığı ve yaşlılarda görülen multifaktöryel sendromlardır. Toplumda yüzde 20 - yüzde 30 sıklıktadır ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Hasta kendini hareketli bir boşluktaymış gibi çevresindeki cisimlerin hareket ettiği hissi, ayaklarının altından halının kaydığı hissine kapılırlar. Klasik vertigo gibi etrafın şiddetli şekilde dönmesi, kulakta işitme kaybı, çınlama, basınç hissi yoktur. Baş dönmesi ayrımı için altta yatan organik nedenler (beyin kanamaları, tıkanıklıkları, yer kaplayıcı lezyonlar) araştırılması ve gerekli test ve manevraların yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.