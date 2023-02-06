Valilikten depremin ardından baraj açıklaması. Naci Görür 'kontrol edin' uyarısı yapmıştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünden depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre bölgedeki incelemeler sonrası Sultansuyu Barajı'yla ilgili olarak tedbiren kademeli olarak boşaltılacağı bilgisi paylaşıldı.

Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Birçok ilde yıkıma neden olan ve can kayıplarının bildirildiği depremin ardından jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den art arda uyarılar geldi. Deprem bölgesindeki vatandaşlara evleri terk etme uyarısında bulunan Görür, ardından ilgililere seslenerek "Bölgedeki barajları kontrol ediniz" çağrısında bulundu.

"KONTROLLER YAPILDI"

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.