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  • Deprem sonrası püskürmeye başlayan dağın sırrı çözüldü. Profesör Ahmet Ercan açıkladı

Deprem sonrası püskürmeye başlayan dağın sırrı çözüldü. Profesör Ahmet Ercan açıkladı

Kahramanmaraş’taki kuş kayası dağındaki korkutan görüntülerle ilgili konuşan Prof. Ercan, “Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur” dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:44
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Deprem sonrası püskürmeye başlayan Kuş kayası dağının sırrı çözüldü. Profesör Ahmet Ercan açıkladı

Deprem sonrası püskürmeye başlayan dağın sırrı çözüldü. Profesör Ahmet Ercan açıkladı
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyünde deprem sonrası korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Köylülerin ‘Kuş Kayası’ dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişe düştüğünü belirtti.

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, “Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

'YANARDAĞ OLUŞTU'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

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