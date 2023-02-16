Yıkık ve ağır hasarlı bina sayısı belli oldu. Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

- 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.

- Afet konut seferberliği yürütüyoruz. Şehri en sağlam yere nasıl konumlandırabiliriz diye düşünüyoruz ve yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına ilişkin etüt çalışmalarımızı yapıyoruz.

- Eski yerleşim yerlerindeki sorunları da inceleyerek yeni imar planları yürütüyoruz. Kat yüksekliklerine ve yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmaları yürütülüyor.

- Yıkılan binalara baktığımızda fay hatlarına olan mesafelerin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşma nedeniyle binaların yan yattığı ve zeminin uygun olmadığı yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ayrıntılı konut çalışmalarımızı yapıyoruz. Çevreye zarar vermeyecek malzemelerle dönüşümü ve çıkacak malzemeleri altyapıda kullanmak üzere de belediyelere tahsislerini yapacağız.

- Asbestli demirleri ayrıştıracağız ve geri dönüşüme gidecek ne varsa çalışmalarımızı yürüteceğiz.