Deprem soruşturmalarında kaç kişiye işlem yapıldı. Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, “Depremler başladığı andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Aziz milletimiz, kardeşlik ruhuyla depremzedelere destek oldu. Biz de Adalet Bakanlığı olarak, depremden zarar gören illerimizde adli işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkili bir şekilde faydalanabilmesi için gereken tüm önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz” dedi.

Bölgenin hızla yeniden inşa edilmesinde, yargı süreçlerinin engel olmaması için idari yargı alanında gerekli yasal değişikliği gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, “Ayrıca bölgeye yeni mahkemeler kurarak ek hakim, savcı ve adliye personeli atadık. Depremden sonra delillerin korunması için bölgeye başka illerden yaklaşık bin hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli gönderdik. Yıkılan her binanın bilirkişi incelemesine esas olacak tüm delilleri sakladık. Depremden etkilenen illerimizde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açılmıştır. Bu davaların 42 bin 359’u hasar tespiti ve yıkım işlemleriyle ilgili olup 24 bin 354’üne karar verilmiştir. Devam eden 20 bin 377 davada keşif için ara karar verilerek 17 bin 814’ünde keşif yapılmış, 15 bin 164 davada bilirkişi raporu getirilmiş, 2 bin 648 davada ise bilirkişi raporu beklenmektedir” diye konuştu.



Deprem bölgesindeki imara aykırı veya yıkılmış binalarla ilgili ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldığını söyleyen Tunç, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu kişilerden 267’si tutuklanmış, 984’ü adli kontrol altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen deprem soruşturmalarında kusur durumuna ilişkin 812 dosyanın bilirkişi incelemesi bitmiş, 1783 dosyanın bilirkişi incelemesi sürmekte, 1007 dosya ise işlemleri tamamlanıp bilirkişi heyetine gönderilmeyi beklemektedir. Ceza soruşturmaları sonucunda bugüne kadar 369 iddianame düzenlenerek ceza davası açılmış olup bunların 275’i kabul edilmiş, 94 iddianamenin değerlendirilmesi devam etmektedir. Asrın afetinin tüm izlerini silmek için vatandaşlarımızın yaralarını tamamen kapatmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun, aynı acıları bir daha yaşatmasın.”