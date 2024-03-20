Deprem tatbikatı yapıldı

Kaynak: İHA
Deprem tatbikatı yapıldı
Karabük Safranbolu’da bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) bir lisede tatbikat gerçekleştirdi.

Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen deprem tatbikatına İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Okulun 3. katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan afetzedeler AFAD tarafından sedye ile yüksek kattan tahliye tekniği ve itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven açarak afetzedenin tahliyesi yapılması, okulun ön bahçesinde meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi ile tatbikat sona erdi.

aw166727-01.jpg

aw166727-03.jpg

Son Haberler
Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. 'Sen seçileceksin ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye’de herkese göstereceğim' Gündem
Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. 'Sen seçileceksin ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye’de herkese göstereceğim'
Süper Lig'de şampiyon belli oldu kupasına kavuştu Spor
Süper Lig'de şampiyon belli oldu kupasına kavuştu
Çankırı'da İYİ Parti'den 'Topraksız Tarım' vaadi Yerel Haberler
Çankırı'da İYİ Parti'den 'Topraksız Tarım' vaadi
Türkiye'de sandıktan Putin çıktı. Bir şehir hariç Gündem
Türkiye'de sandıktan Putin çıktı. Bir şehir hariç
Sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’dan haber var Gündem
Sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’dan haber var
Antalya'da kahreden kaza Gündem
Antalya'da kahreden kaza
Yılmaz Özdil Fenerbahçe'ye bunların neden yapıldığını açıkladı. Açıklamaları deprem yaratacak Spor
Yılmaz Özdil Fenerbahçe'ye bunların neden yapıldığını açıkladı. Açıklamaları deprem yaratacak