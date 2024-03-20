Karabük’ün Safranbolu ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) bir lisede tatbikat gerçekleştirdi.

Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen deprem tatbikatına İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Okulun 3. katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan afetzedeler AFAD tarafından sedye ile yüksek kattan tahliye tekniği ve itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven açarak afetzedenin tahliyesi yapılması, okulun ön bahçesinde meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi ile tatbikat sona erdi.