Deprem uzmanı Moriwaki'den itiraf: "33 yıldır Türkiye’deyim. Böylesini ilk kez gördüm"

Kaynak: TGRT
Deprem uzmanı Moriwaki'den itiraf: "33 yıldır Türkiye’deyim. Böylesini ilk kez gördüm"

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan ardışık depremler, halk arasında kaygıya neden oldu. Sismoloji uzmanları, risk haritalarındaki güncellemeler konusunda uyarılarda bulunurken, alandaki tanınan isimlerden Yoshinori Moriwaki, "33 yıldır ilk defa böylesini gördüm" dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçtiğimiz hafta içerisinde art arda depremler kaydedildi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Ankara, sarsıntıların hissedildiği bölgeler arasında yer aldı. Sismologlar, deprem tehlike haritası konusunda neredeyse her gün yeni bilgiler paylaşarak halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Japon sismoloji uzmanı, aynı zamanda deneyimli bir inşaat mühendisi ve mimar olan Yoshinori Moriwaki, son dönemde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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TGRT'den Emir Yücel'in haberine göre; Moriwaki, "Türkiye'deki deprem aktiviteleri peş peşe gerçekleşiyor. 33 yıldır Türkiye’de yaşıyorum, depremlerin ilk defa bu kadar sıklıkla yaşandığını görüyorum" şeklinde konuştu. Moriwaki, açıklamalarına ek olarak şu önemli uyarıları dile getirdi:

"İLK KEZ GÖRDÜM"

"Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır. Eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremlerin büyük depremin habercisidir diyemem ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk kez görüyorum."

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Moriwaki'nin Türkiye'deki fay hatları üzerine yaptığı değerlendirmeler, dikkat çekti. Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerinin sismik aktiviteler açısından risk taşıdığını vurgulayan Moriwaki, bu bölgeler için özel önlemler alınması gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca, Kıbrıs'ta olası bir 7 şiddetindeki depremin olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Moriwaki, bölge halkını ve yetkililerini hazırlıklı olmaya çağırdı.

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