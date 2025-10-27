Alp- Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan depremler korkutuyor. Kardeniz'in dün akşam 3.7 şiddetinde depremle sallanmasının ardından bugün de Ege Denizi 4 şiddetinde depremle sallandı.

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un korkutan depremlerle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Üşümezsoy, Karadeniz'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili endişe etmeye gerek olmadığını söyleyerek "Belki de sismik yansıma bile olabilir. 3.7'lik bir deprem. Yaklaşık 500 metre çapında olan bir çember gibi bir alanın yırtılması" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, asıl deprem riskinin Ege Bölgesi'de olduğunu belirterek adres verdi.

"HATTA İNCİLDE DE GEÇMİŞTİR..."

Üşümezsoy'un ''Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'de de geçmiştir.'' ifadeleri dikkat çekti.

ASIL DEPREM RİSKİ NEREDE?

Deprem uzmanı Üşümezsoy, Türkiye'de deprem riski açısından dikkat çektiği bölgelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce Simav'a dikkat çektiğini ancak son verilerin Simavlıları biraz rahatlatacak nitelikte olduğunu belirten Üşümezsoy, oradaki depremlerin sıcak suların kaynamasıyla oluşan Akhisar benzeri "deprem fırtınaları" gibi göründüğünü söyledi.

Üşümezsoy, asıl aktif bölge olarak Ege'yi işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü

"Diğer taraftan büyük bölge olarak da Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar giden bölge, Alaşehir, Buldan, orası Ege Bölgesi'ndeki aktif tektoniğin olduğu bölgelerdir. Hatta İncil'de de geçmiştir. Yuhanna İncil'inde burada yedi kutsal kilise depremle yıkılmış olan bölgelerdir İsa'dan sonra 17'de ve 60'ta ve bu İncil kayıtlarına da geçmiştir buradaki depremsellik."

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.