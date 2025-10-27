Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen gün bir il sallanıyor. İstanbul'un Karadeniz kıyısında dün akşam yaşanan 3.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de Ege Denizi sallandı.
EGE DENİZİ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Öte yandan yetkililer vatandaşları depreme karşı can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.