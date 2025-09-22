Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy yine canlı yayında isyan etti

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’de yaşanan depremlerle ilgili olarak bir televizyon kalanının canlı yayınına katıldı. Canlı yayında muhabirle arasında geçen diyalog ise sosyal medyada gündem oldu. Yayında muhabirle arasında gergin anlar yaşandı.

Muhabirin, “Hocam, ‘Sındırgı rahat olsun’ demiştiniz” sözleri üzerine Üşümezsoy, “Niye bu kadar vaktimi çaldın ya?” diyerek tepki gösterdi.

Muhabirin “Şu an canlı yayındayız” demesi üzerine Üşümezsoy, “Tamam o zaman konuşma diyorum sana. Ver bana mikrofonu” ifadelerini kullandı.

Muhabirin, “Ama bunu benim tutmam lazım, bana kızarlar sonra” sözleriyle diyalog devam etti. Ekrana yansıyan o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Üşümezsoy aynı gün katıldığı başka bir canlı yayında da tepkisini sürdürdü.

“Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 4’te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?” diyerek tepki gösterdi. Program sunucularının sözünü kesmesi, çok kısa süreler sunması uzman ismi rahatsız etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili olarak görüş almak için canlı yayına bağlanan Üşümezsoy'a istediği fırsatın tanınması uzman ismi kızdırdı.

Canlı yayındaki programda yer alan isimlerden Sevilay Yılman ise, “Kızdırdık hocayı. Bu bilim adamları öyle kolay bulunmuyor” diye yorum yaptı.

Fulya Öztürk'e canlı yayında uzman isimden tepki

Öte yandan Üşümezsoy geçtiğimiz aylarda da katıldığı CNNTürk canlı yayınında program sunucusu Fulya Öztürk ile de tartışma yaşamamıştı

"Size o kadar kızıyorlar ki, 'Hoca'yı konuşturmadınız' diye. 'Merhaba' dedim soru çıktı. Ya dinleyin" diyerek yanıt vermişti.

Deprem üzerine yaptığı açıklamalarla toplumu bilinçlendirmek isteyen Üşümezsoy katıldığı programlarda kısa süreler tanınmasına ve sözünün kesilmesine sert tepki gösteriyor.

'GİBİ BÖLÜMÜ GİBİ RÖPORTAJ...'

Üşümezsoy'un verdiği tepkilere sosyal medya üzerinden de yorumlar geldi. "Adam haklı, İki dakika için adam saat kaçta uyanmış.Sayın Şener Üşümezsoy Hocamız çok haklı, ...Birde ; Ne kadar zamandır tanışırsanız tanışın , ulusal bir kanalın ,canlı yayınında laubali bir şekilde, senli benli hitap etmek ve bu şekilde konuşmak , yayın etiğine asla uygun değil, Gibi bölümü gibi röportaj olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.



ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. MTA’da da bir süre çalışmış olan Üşümezsoy, özellikle deprem araştırmaları ve halkı bilgilendirme konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.