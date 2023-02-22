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Deprem yaban keçilerini de vurdu

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya’da yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Arapgir'de daha önce görülmemiş bir yoğunlukta bir araya gelen yaban keçilerin sürekli hareket halinde oldukları görülüyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 06:51
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Deprem yaban keçilerini de vurdu

Deprem yaban keçilerini de vurdu
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İHA'nın haberine göre, depremlerin vurduğu Malatya’da koruma altında olan yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi sakinlerinden Nihat Karaca tarafından kaydedilen görüntülerde sürü halindeki yaban keçilerinin sayısal yoğunluğu ile sürekli hareket halinde bulunmaları dikkat çekiyor. 

Deprem kaynaklı bölgedeki bazı dağlarda kopan kaya parçaların olduğunu belirten Nihat Karaca sıkla karşılaştığı yaban keçilerinin daha önce karşılaşmadığı yoğunluk ve hareketlikle sürekli hareket halinde olduklarını kaydetti.

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