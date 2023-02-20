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Deprem yolu böyle yardı 

Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:11
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Deprem yolu böyle yardı 

Deprem yolu böyle yardı 
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerindeki bağlandı yolu ortadan ikiye bölündü. 

Yol ve çevresinde bulunan arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlışlıkla yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe tamamen kapanan yol dron ile havadan görüntülendi.

Yarılan yola giren sürücü İbrahim Aslan, “Gaziantep'ten geliyorum. Ustamım babası öldü mevlitten geliyorduk. Geldiğimiz yolda yanlış girdik. Yollar çok fena. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

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