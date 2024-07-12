Depremde 4 ev zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Depremde 4 ev zarar gördü

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde 4 evin zarar gördüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'da dün sabah meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde, dört köy evi zarar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sahada tarama yapan ekiplerden bilgi alarak çalışmaları koordine etti. Vali Yiğitbaşı, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların dördünde maddi hasar olduğunu belirtti ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili diğer kurumların tarama faaliyetleri devam ediyor. Vali Yiğitbaşı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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