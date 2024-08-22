Depremde 44 kişiye mezar olan Sait Bey Sitesi'nin tahliye olan 1 numaralı sanığı Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi çıktı

6 Şubat depremleriyle ilgili davalar devam ederken, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Sait Bey Sitesi'nin çökmesi sonucu 44 kişinin hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

TEVFİK GÖKSU KAYINBİRADERİ ÇIKTI İDDİASI

İsmail Arı'nın haberine göre, davanın bir numaralı sanığı olan Sehay Yapı Denetim şirketinin sahibi Halil Yıldız’ın, Esenler Belediye Başkanı ve AKP'li Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğuiddia edildi. İddialara göre, Göksu’nun müdahalesiyle Halil Yıldız serbest bırakıldı. Ayrıca, Yıldız’ın avukatlığını eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan’ın üstlendiği belirtildi.

İDDİANAMADE YALNIZCA BİR KİŞİ ASLİ KUSURLU SAYILDI

Soruşturma kapsamında Halil Yıldız, müteahhit Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yalnızca Hasan Çam asli kusurlu olarak değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Sait Bey Sitesi davasında sanıklar müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us ve şantiye şefi Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etmişti. 19 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada, tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Temmuz 2024 tarihli yeni bilirkişi raporunda, yıkımın zeminle ilgili olmadığı belirtilmiş ve müteahhit Hasan Çam'ın asli kusurlu olduğu vurgulanmıştı. Raporda, "Sanık Hasan Çam'ın onaylı betonarme projesine aykırı olarak gerçekleştirdiği imalatların göçme ile teknik açıdan bir illiyet bağı bulunduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" denilmişti. Raporda, şantiye şefleri Murat Kaş ve Halil İbrahim Us ile Sehay Yapı Denetim firma yetkilisi Halil Yıldız ve uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız'ın görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda kesin bir görüş bildirilmediği belirtilmişti.

Sanık Yıldız ve Kaygısız'ın avukatları tahliye talebinde bulunmuş ve 18 Temmuz'da Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu sanıklar hakkında tahliye kararı vermişti. Dosya kapsamında şu anda sadece müteahhit Hasan Çam tutuklu bulunmaktadır.