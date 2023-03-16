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Şarkıcı Karsu: Üzüldüğüme bile utanıyorum. Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti

Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ailesinden 10'dan fazla kişiyi kaybetmişti. Yeni açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Üzüldüğüme bile utanıyorum. Çünkü depremi yaşamadım. Bütün kalbim orada" dedi

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:23
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Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti. Şarkıcı Karsu: Üzüldüğüme bile utanıyorum.

Şarkıcı Karsu: Üzüldüğüme bile utanıyorum. Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 - 21 Mart arasında düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 'Yeniliğe Davet' sloganıyla başladı. Kongrenin açılışında Kahramanmaraş merkezli afette Hatay'da 10'dan fazla yakınını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahneye çıktı. 

"YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KAMPANYASINDA 120 MİLYON TL TOPLAYABİLDİK"

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakınını ve akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, performansını sergilemeden önce sahnede, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim. Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı 'Karsu' değilim. Türküm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köyündenim Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim. Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik. Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. 'Acaba ayıp mı olur, herkesi üzer miyim?' diye düşündüm.''

'Ne söyleyebilirim' diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen?' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KALBİM ORADA"

Hollanda'da depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında seslendirdiği 'Neredesin Sen?' isimli şarkıyı da söyleyen Karsu Dönmez, katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Sahne performansının ardından gazetecilere konuşan Dönmez, depremin ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıktığını belirtip, "Ailemi arayınca 'Nasılsınız?' diye sormaya bile çekiniyorum. Amsterdam'da yaşıyorum. Geçen gün evimi temizliyordum. Evimi temizlediğim için bile utanıyorum. Çünkü temizleyecek bir evim var. Ailemin bir kısmı şu anda İzmir'de.''

''Bugün buraya konser için geldim, Türkiye'de ilk konserim ama baş sağlığına da geldim. Bu acı duygularımı bir kutuya koyuyorum ve ayağa kalkmak istiyorum. Ayağa kalkmak ve başkalarını da kaldırmak istiyorum. O dolaptaki kutuyu müzikle açınca, bazen zor oluyor. Çünkü o zaman duygular giriyor ve paramparça oluyorum. Üzüldüğüme bile utanıyorum, çünkü depremi yaşamadım. Çok farklı duygular var. Bu böyle olmamalıydı. Bütün kalbim orada" dedi.

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