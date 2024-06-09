Depremde ailesini kaybeden gencin cesedi sazlıkta bulundu

Furkan Akdoğan'ın ailesini Kahramanmaraş depremlerinde sırasında ailesini kaybettiği öğrenildi.
İslahiye'de bir haftadır aranan kayıp genç Furkan Akdoğan Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu.
Sazlıkta hareketsiz yatan birini gören biçerdöver operatörü, ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler cesedin Furkan Akdoğan'a ait olduğunu belirleyerek cenazeyi incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderdi.