Depreme kader diyenler bu satırları iyi okusun. Depremde ailesini kaybeden gençten okurken tüylerinizi diken diken edecek paylaşım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden bir vatandaşın sosyal medyadaki isyanı gündem oldu.

"İLK İKİ GÜN KİMSE YOKTU"

Depremin ilk iki gününde hiç kimsenin kendilerine yardıma gelmediğini anlatan vatandaş, kendisinin ve ablasının şehir dışından Antakya'ya ulaşmasına rağmen ilk iki gün boyunca hiçbir yardımın gelmemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İzmir'den yola çıkarak Antakya'ya ulaşmaya çalışan vatandaş, yol boyunca da bir çok sıkıntı yaşadığını; karda mahsur kaldığını ancak kimsenin kendisine yardımcı olmadığını belirtti.

'LÜKS BİNALARDA' KALIYORLARDI

Anne babasının, abisinin, yengesinin ve yeğeninin kaldıkları binaların eski yapılar olmadığını, en fazla 10 yıllık olduğunu ve lüks konut olarak geçtiğini belirten vatandaş, deprem yıkılan binaların yalnızca eski binalar olmadığını paylaştı.

NE CESET TORBASI NE CENAZE ARACI VARDI

Depremin 4. gününde anne ve babasının bedenlerine ulaşabildiklerini belirten vatandaş, anne babası için bir ceset torbası dahi verilmediğini, yorgana sarılı şekilde bir kenara atıldıklarını anlattı.

Yine anne ve babasının bedenleri için cenaze aracının da gelmediğini, kendi imkanlarıyla Mersin'den kamyon getirttiklerini ve cenazelerini defnetmek için geri Mersine götürdüklerini; 4 saatlik yolu 12 saatte ancak geçebildiklerini belirtti.

"DAHA ANLATMADIĞIM ÇOK ŞEY VAR"

Abisini, eşini ve yeğenini şans eseri vatandaşların kurtardığını belirten kullanıcı, paylaşımını şu şekilde bitirdi: "Bizi bu devlet kendi başımıza bıraktı. Bizi bu devlet kendi anne babamızın cesetleriyle, o rezil durumla yüz yüze bıraktı. Biz elimizden geleni kendimiz yaptık. Benim abim, yengem, bebeğimiz şans eseri halk tarafından saatler sonra kurtarıldı. Yaşadıkları travmayı ve hasarı kimseye anlatamam ben. Yengemin yüz felcini, bebeği o enkazda son kez emzire bilmesini anlatamam. Ablamın, eniştemin, benim, gerçek dostlarımızın yaşadığı rezaleti anlatamam. Daha anlatmadığım çok şey var emin olun. Bana lütfen bir daha Allah, kader ya da devlet diye gelmeyin!"

Yaptığı paylaşımların sosyal medyada gündem olması sonrası çok sayıda olumsuz tepki de alan sosyal medya kullanıcısı bu durum üstüne bir kaç paylaşım daha yaparak, kimseyi hedef göstermediğini; sadece yaşadıklarını anlattığı belirtti.

Kendisine "beter ol", "dahasını yaşa" gibi tepkiler geldiğini belirten vatandaş, acısını ve yasını yaşamak istediğini belirterek paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Ben zaten en zorlu süreçlerden geçtiğim bir zamanı yaşıyorum. Henüz yasımı yaşama şansı bile yaşayamadım. Sadece anlık, öfke patlaması yaşadım. Kimseyi hedef göstermedim. Üstüne alınıp bana saldıranlar, tehdit edenler; beni lütfen zorlamayın. Kalbimi daha fazla kırmayın. Lütfen."