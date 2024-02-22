Depremde alınmayan ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü

Kaynak: Cumhuriyet
Depremde alınmayan ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden bir aile, binalara izin veren, etüt yapmayan, denetlemeyen ve arama kurtarma faaliyetlerinde geç kalan kurumlara ve sorumlulara dava açtı. Yargıtay, “görev uyuşmazlığı” talebini reddedip “tazminat yükümlülüğü var” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası M.T., Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti. Ailenin avukatı Doğan Erkan, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı.

enkaz-altindan-cikarilan-yurttas-33-gundur-araniyor-boyle-beklemek-cok-zor-74kz.webpDepremde yıkılan binaların yapı ruhsat/izinlerini yeterli zemin etüdü yapmadan veren, binaları denetlemeyen ve arama kurtarma faaliyetlerine geciken idarelerin kusurlu olduğu vurgulanan dilekçede, “Devamlı depremlerin olduğu bir bölgede deprem, mücbir sebep olarak nitelendirilmemeli. Cumhurbaşkanlığı, bu deprem nedeniyle alınmayan tedbirlerden doğrudan sorumlu” ifadelerine yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, tazminat davasına ilişkin, 2023’ün aralık ayında davanın idari mahkemede değil asli mahkemede görülmesini istedi ve “görev uyuşmazlığı” talebinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,” görev uyuşmazlığı” talebini reddetti. Avukat Erhan, ara karar hakkında, “Bakanlık, bir bütün olarak idarenin sorumluluğundan kurtulmayı ya da en aza indirmeyi amaçlamıştı. Kamu kurumlarının hem pek çok ihmalleri, kusurları hem sosyal risk ilkesi kusursuz sorumluluğu var. Özel hukuk davasında bunlara bakılmayacaktı” açıklamasını yaptı.

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