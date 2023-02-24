Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işi AKP'li isme gitti. Depremde bile yandaş ihya ediliyor

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TOKİ, 6 ve 20 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkıma sahne olan Kahramanmaraş’taki enkaz kaldırma işini taşeron firmaya verdi.

200 kamyon ile enkaz kaldırma işine başlayan şirketin kamyon sayısını 1200’e çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

8 Şubat’ta kentte çalışmalara başlayan Sarıdağlar İnşaat isimli taşeron şirketin kent dışında iki döküm sahası oluşturduğu belirtildi.

"4 AY SÜRECEK"

Sahalardan ilkinin yüzde 70 oranında hafriyat atıkları ile dolduğu, kısa zamanda ikinci döküm sahasına geçileceği kaydedildi. Enkaz kaldırma işinin dört ay kadar sürebileceği ifade edildi.

Kamuoyundaki, “Enkaz kaldırma işinde çok aceleci davranılıyor” eleştirilerinin gölgesinde işe başlayan şirketin, ismini kamu ihaleleri ve skandallarla duyuran bir şirket olması dikkati çekti.

"AKP İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR"

Erzurum Palandöken’de inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa yıkılması ile gündeme gelen, buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın 470 milyon TL’lik hastane yapım ihalesini alan şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ’ın AKP ile yakın ilişkisi bulunduğu da öne sürüldü.

Türkiye’de, “Helal Turizm Sertifikası” alan ilk otel olan Antalya Adenya Otel’in de sahibi olan Ahmet Sarıdağ’ın şirketi Sarıdağlar İnşaat’a 2012-2022 döneminde kamudan ihale yağdı.

Çamlıca Kulesi, Trabzon ve Konya stadyumları ile Hakkari Havalimanı’nın yapımını üstlenen şirketin 2012-2022 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam değeri 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında TOKİ de ilk sıralarda yer aldı.