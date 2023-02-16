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Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı şimdilik 35 bin 418'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 105 bin 505 olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 07:15
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Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 

Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 
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06.02.2023 tarihinde  Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı depremde şimdilik hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 418 oldu.  Bu depremlerde 105 bin 505 kişi de yaralandı.

MADENCİLER EVİNE DÖNDÜ

Öte yandan Amasya’nın Suluova ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeye giderek yıkılan binaların enkazından canlar kurtaran 110 maden işçisi memleketlerine döndü. Çalıştıkları madenin önünde karşılanan kahraman madenciler enkaz altında yaşadıklarını anlatırken depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

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