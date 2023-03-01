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Depremde dağ dağa kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle bölgede oluşan doğal göl, manzarası ile görenleri etkiliyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:08
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Depremde dağ dağa kavuştu

Depremde dağ dağa kavuştu
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. 

Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.

GÖL OLUŞTU

Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.

DAĞLARI AYIRAMADILAR

Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi. 

çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi. Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.

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