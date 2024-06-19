Depremde durmuştu. 85 yıl sonra hareket etti

Avrupalı bilim adamları tarafından "Anadolu'nun El Hamrası" olarak tanımlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 yıl süren restorasyondan sonra Mayıs ayında ibadete açıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünyada benzeri bulunmuyor.

UNESCO tarafından 1985 yılında Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan cami, 800 yıllık heybetinden bir şey kaybetmezken, üzerindeki birbirinden farklı 10 bin motifle görenleri büyülüyor.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, taş bezemeleri, 3 boyutlu geometrik stilleri, mimari özellikleri ve manevi havasıyla "şaheser" olarak tanımlanıyor.

"85 YIL SONRA YENİDEN HAREKET ETMEYE BAŞLADI"

Eşsiz eserde yer alan ‘Denge sütunu' 1939 yılında Erzincan depremiyle birlikte hareket özelliğini kaybetmişti. 700 yıl boyunca hareket ederek yapının statik olarak dengede olduğuna işaret eden ‘Denge Sütunu', Erzincan depreminden sonra 85 yıldır hareket etmiyordu.

9 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra yapının statik durumu sağlamlaştırılınca sütün yeniden hareket etmeye başladı.