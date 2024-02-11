Depremde hasar gören bir evde 23 yaşındaki kızın cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Depremde hasar gören bir evde 23 yaşındaki kızın cesedi bulundu
Şanlıurfa’da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu.

Şanlıurfa’da vatandaşlar, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verilen binanın yan giriş kısmında genç bir kızın yerde yattığını gördü.

Genç kızın yanına giden vatandaşlar, hareket etmediğini fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşları uzaklaştıran polisler olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Polisler, yaptıkları araştırmada şahsın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit etti.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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