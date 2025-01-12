Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan ve trafik kasalarında ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren bir çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Çetenin 40 milyon lira bir kazanç elde ettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören ve trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 2 aylık teknik takibin ardından Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

40 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları, bu araçları ortak hareket ettikleri oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3'üncü kişileri mağdur ettikleri tespit edildi.

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Çetenin bu yöntemle 40 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Depremde hasar gören otomobiller ile milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

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