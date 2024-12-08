Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremden zarar gören 6 katlı bir binan yıkımı esnasında aniden çöktü. Çevreyi toz bulutları sardı. Çevrede bulunan vatandaşlar çıkan tozlardan etkilendi.

İslahiye ilçesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 katlı bir binanın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi. Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi.

Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyse çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

Depremde hasar görmüştü. Yıkım esnasında çöktü

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