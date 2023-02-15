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Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden Emra Kahveci ve çocukları Taha Asım, Muhsin Kerem ve Hiran Nur toprağa verildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:33
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Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
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İHA'da yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş’taki depremde yaşayan Emra Kahveci (36) ve çocukları Taha Asım (7), Muhsin Kerem (5) ve Hiran Nur (3) enkaz altında kaldı.

Suriye’de geçici görevde olan Doktor Bahadır Kahveci, eşi ve çocuklarına ulaşabilmek için Kahramanmaraş'a dönerek ailesini kurtarmaya çalıştı.

Depremin 7'nci gününde Emra Kahveci ve çocukları Taha Asım, Muhsin Kerem ve Hiran Nur'un cansız bedenleri ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Memleketi Bucak'a getirilen anne ve çocukların cenazeleri büyük bir kalabalıkla kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Hacısarılar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile çok sayıda kişi katıldı.

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