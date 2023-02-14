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Oyuncu Orhan Aydın yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde kızını kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kalbimde cam kırıkları var" dedi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:13
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Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'ın paylaşımı yürekleri sızlattı

Oyuncu Orhan Aydın yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı
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Cenaze için annesiyle Hatay'a giden Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da yaşanan deprem felaketinde annesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Günlerce yapılan çalışmanın sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evlat acısıyla yıkılan usta oyuncu da Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Günlerce kızının bulunduğu enkazın başında bekleyen Orhan Aydın, önceki gün evladının cenazesini teslim alarak Muğla'ya getirdi. Eylem Şafak Aydın, önceki gün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evlat acısıyla yıkılan Orhan Aydın, Twitter hesabındaki profil fotoğrafına kızının fotoğrafını koydu. Evladının bir fotoğrafını paylaşan Aydın, "Kalbimde cam kırıklar var. 11 Şubat 2023..." notunu yazdı.

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