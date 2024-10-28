Depremde Kozan'da 6 ev hasar gördü

Kozan Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ilçede meydana gelen deprem sonrası sahada hasar tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde ilçeye bağlı Karabucak ve Minnetli Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 6 evin hasar aldığı öğrenildi. Riskli bulunan konutlardan ise vatandaşlar tahliye edilerek, güvenli bölgeye götürüldü.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kozan'da saat 20.07 itibariyle Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar meydana gelmiş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup, TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite STK'larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.