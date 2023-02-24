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Depremde şaşırtan görüntü

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il arasında yer alan Gaziantep’in İslahiye ilçe kırsalında bulunan 2 katlı binanın birinci katındaki taş duvarda delikler oluşurken, üst katındaki tuğla duvarın ise hiç hasar almaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:06
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Depremde şaşırtan görüntü

Depremde şaşırtan görüntü
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tek katlı taş binaların büyük bir bölümünde hasar ve yıkıntı meydana geldi. 2-3 katlı betonarme binaların ise taş binalara göre daha dayanıklı olduğu görüldü.

İlçenin Esenler Mahallesi'nde yıkılan bir taş binada 2 kişi hayatını kaybederken, taş binaların betonarme binalara göre daha ölümcül olduğu ileri sürüldü.
Esenler Mahallesi'ndeki iki katlı bir başka binanın alt katındaki taş duvarda delikler ve çökme oluşurken, ikinci kattaki tuğla duvarda ise hiçbir hasarın olmaması dikkat çekti. 

Mahalle sakinlerinden depremzede Cengiz Boyraz, "Köyde yıkılan evlerde toplam 5 kişiyi kaybettik. Bütün taş duvarların hepsi yıkıldı, depreme dayanamadı. Şiddet çok büyüktü. Taş yapıların hiçbiri kalmadı. Yeni yapılan taş yapılar da kalmadı" diye konuştu.

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