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Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 25 bin 67 personeliyle deprem bölgesinde fiilen görev yaptığını belirtti ve "78 ulaşılamayan silah arkadaşımız ve mesai arkadaşımız var" dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 08:33
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Depremde ulaşılamayan asker sayısı açıklandı

Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
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MSB (Milli Savunma Bakanlığı) Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 bin 67 personeliyle deprem bölgesinde fiilen görev yaptığını belirterek, oluşturulan hava yardım koridoruyla da 63 uçakla, 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme taşıdıklarını ifade etti.

Akar, şu ana kadar bölgede görev yapan 4 askerin hayatını kaybettiğini, depremler nedeniyle bölgede 45 personelin yaşamını yitirdiğini belirterek, "54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah arkadaşımız ve mesai arkadaşımız var" bilgisini dedi.

Akar ayrıca "Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada" dedi.

TSK'nin sefer stoklarından ayırdığı 53 sahra mutfağı ile 11 sahra fırınını bölgeye sevk ettiğini kaydeden Akar, "Çalışmalarız kapsamında şu ana kadar 502 bin ekmek, 700 bin kumanya dağıtımıyla acil ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda günlük 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı kapasitesine ulaştık" dedi.

Akar, 210 seyyar tuvalet ve banyo ünitesi, 350 jeneratör, 342 hiltinin yanı sıra kepçe, vinç gibi araçları da bölgeye sevk ettiklerini belirtti.

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