23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek

Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek

Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Muhammed Emin'in babası Doğan Özkan’a, imzalı formasını hediye etti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:49
Takip Et

Depremde vefat eden genç için Zaniolo'dan dev hareket

Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
+
Aa
-

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'dan anlamlı hareket... Sarı - Kırmızılılar depremde hayatını kaybeden Galatasaraylı taraftar Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.
Vefat eden genç taraftarın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti." ifadeleri kullanıldı.
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da, Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
2
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
3
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
4
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
5
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
6
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.