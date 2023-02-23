﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'dan anlamlı hareket... Sarı - Kırmızılılar depremde hayatını kaybeden Galatasaraylı taraftar Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptıkları otelde ağırladı.

Vefat eden genç taraftarın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti." ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da, Doğan Özkan'a başsağlığı dileklerini iletti.



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