Depremde yıkılan işyerini minibüse taşıdı

İHA'nın haberine göre, Onikişubat ilçesi Hayrullah mahallesinde abisi ile berberlik mesleğini yapan Hacı Hasan Poyraz, 6 Şubat depremleri sonrası berber dükkanlarının bulunduğu bina yıkıldı. Mesleğini sevdiği için başka işler aramak yerine deprem sonrası ikinci el minibüs alan Poyraz, minibüsü iş yerine çevirdi.

Şimdi müşterilerini minibüs dükkanında ağırlayan Hacı Hasan Poyraz, “İş yerimiz depremde tamamen yıkıldı bazı bazı malzemeleri kurtarabildik bazılarını da kendimiz aldık. Depremden sonra bu minibüsü ikinci el olarak aldık ve içini berber dükkanı gibi oluşturup konumlandırdık. Müşterilerin de tepkisi güzel, ‘en azından şehri terk etmemişler’ diyenler var. Hayat devam ediyor” dedi.

Berber arkadaşının zor zamanında yanında olduğunu ifade eden müşteri Ahmet Çiftçi ise “Berber benim çocukluk arkadaşım zaten dükkanı yıkıldı yapacak bir şey yok yanında durmak zorundayız. Benim için fark etmiyor dükkan ya da minibüs. Geliyoruz kendisine destek olma adına” ifadelerine kullandı.