Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı

Adıyaman'nın Kahta ilçesinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Karakuş Tümülüsü'ndeki 'Tokalaşma Sütunu', restore edilip, tekrar ziyarete açıldı.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 1

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. Kentin tarihi mekanlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'ndeki sütun da depremlerde devrildi.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 2

Yıkılan Kommagene Kralı 1'inci Antiokhos'un oğlu Kral 2'nci Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı 'Tokalaşma Sütunu' için restorasyon başlatıldı.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 3

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 4

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, restorasyon sonrası yıkılan sütunun eski haline getirildiğini belirterek, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Karakuş Tümülüsü'nün kuzeybatısında bulunan, üstündeki Kral 2'nci Mithridates ve kız kardeşi Laodike'nin tokalaşma kabartmasının yer aldığı sütun da yıkıldı.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 5

Mayıs ayı başında Adıyaman Müze Müdürlüğü başkanlığında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve ekibi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladı" dedi.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 6

“KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ, 2 BİN YIL ÖNCE YAPILMIŞTIR”

Çalışmalar ile tarihi sütunun yeniden ayağa kaldırıldığını anlatan Alkan, "Çalışmalar sonucunda parçalar, burada birleştirilerek, sütun tekrar ayağı kaldırıldı.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 7

Çalışmaların tamamlanması ile Karakuş Tümülüsü'ndeki yıkılan sütun, tekrar eski haline getirilmiş olup, ziyarete açılmıştır.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 8

Kraliçeler Mezarlığı olarak anılan; Karakuş Tümülüsü, Kral 2'nci Mithridates tarafından 2 bin yıl önce yapılmıştır. Burada kralın annesi İsias, kız kardeş Antoichis ve yeğeni Aka yatmaktadır" diye konuştu.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 9

Mehmet Alkan, tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılması ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 10

(Kaynak: DHA)

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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 11
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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 12
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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 13
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Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı 14
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