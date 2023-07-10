Depremde yıkılan 'Tokalaşma Sütunu' ziyarete açıldı

Kraliçeler Mezarlığı olarak anılan; Karakuş Tümülüsü, Kral 2'nci Mithridates tarafından 2 bin yıl önce yapılmıştır. Burada kralın annesi İsias, kız kardeş Antoichis ve yeğeni Aka yatmaktadır" diye konuştu.